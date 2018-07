Griezmann brilha e Atlético de Madrid bate Galatasaray na Turquia

O Atlético de Madrid contou com um início avassalador para estrear com vitória na temporada 2015/2016 da Liga dos Campeões. Mesmo atuando na Turquia, a equipe espanhola foi para cima e precisou de somente 25 minutos para definir o triunfo por 2 a 0 sobre o Galatasaray, calando a fanática torcida de Istambul nesta terça-feira.

Como na última temporada, o grande destaque do Atlético de Madrid nesta terça-feira foi o francês Griezmann. Foi ele o responsável pelos dois gols da equipe, dando aos madrilenhos uma ótima arrancada na principal competição da temporada, após a derrota do fim de semana para o Barcelona no Campeonato Espanhol.

Os dois gols de Griezmann, aliás, surgiram em jogadas pelo lado direito. No primeiro, aos 18 minutos, recebeu toque preciso de Juanfran e finalizou com categoria, de primeira, no contrapé de Muslera. No segundo, aos 25, Godín aproveitou cruzamento e escorou de cabeça para o francês, sozinho, empurrar para a rede.

Com a vantagem, o Atlético passou a administrar a vantagem e viu o Galatasaray ir para cima, mas de forma atabalhoada. Podolski chegou a cair no chão quando teve uma oportunidade clara para diminuir. No fim, o próprio Griezmann saiu de frente para Muslera e teve a chance de fazer o terceiro, mas desperdiçou.

O resultado deixou o Atlético na liderança do Grupo C após esta primeira rodada, mas não de forma isolada. Isso porque o Benfica fez o dever de casa e estreou com vitória por 2 a 0 sobre o Astana, do Casaquistão, em Lisboa, empatando com os espanhóis na ponta do grupo.

Ao contrário do Atlético, no entanto, o Benfica suou mais do que o esperado e só definiu o triunfo na etapa final. Aos seis minutos, Gaitán fez linda jogada individual pela esquerda, invadiu a área e bateu firme, cruzado, sem chance para o goleiro. Demorou apenas 11 minutos para que Mitroglou aproveitasse boa jogada de Eliseu e tocasse para o gol vazio.