Griezmann brilha e Atlético de Madrid goleia em 1ª vitória no Espanhol

Em dia inspirado de Antoine Griezmann, o Atlético de Madrid enfim conquistou sua primeira vitória no Campeonato Espanhol, neste sábado. Terceiro colocado na temporada passada, o time comandado pelo técnico Diego Simeone buscou o primeiro triunfo ao golear o Celta de Vigo por 4 a 0, fora de casa, após dois empates seguidos neste início de competição.

O atacante francês Griezmann foi o grande nome do jogo. Ele marcou duas vezes e ainda deu assistência para outro gol dos visitantes. Em Vigo, a bola só balançou as redes no segundo tempo. A contagem para o Atlético foi aberta aos 7 minutos, quando o francês cruzou da direita e achou Koke completamente livre quase na pequena área. Koke escorou com tranquilidade e abriu o placar.

Depois de dar assistência, Griezmann brilhou estufando as redes. E, nos dois lances que protagonizou, muito semelhantes, usou a cabeça para sacramentar a vitória do Atlético. Aos 27, completou levantamento da direita de Saul. Aos 35, escorou cruzamento do mesmo lado, de Juanfran.

Nos minutos finais, o Atlético ainda buscou o quarto gol para confirmar a goleada. Aos 43 minutos, o lateral brasileiro Filipe Luis iniciou jogada que resultou em gol de Ángel Correa, que entrara no segundo tempo.

Com o primeiro triunfo no Espanhol, o Atlético se aproxima dos líderes da tabela. Tem agora cinco pontos, um atrás de Las Palmas, Barcelona e Real Madrid. Todos os três ainda entrarão em campo neste sábado, pela terceira rodada do campeonato. Já o Celta segue sem pontuar, ocupando a penúltima colocação da tabela.