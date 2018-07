Griezmann celebra boa fase e diz que merece estar no prêmio de melhor da Europa

Vice-campeão da Liga dos Campeões e da Eurocopa em 2016, o atacante francês Antoine Griezmann disse nesta quarta-feira que viveu uma grande temporada. Para ele, os bons resultados obtidos tornaram justa sua indicação ao prêmio de melhor jogador da Europa.

O atacante do Atlético de Madrid e da seleção francesa disputará o prêmio com o português Cristiano Ronaldo, principal favorito, e o galês Gareth Bale, ambos do Real Madrid. O resultado será divulgado nesta quinta-feira, durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Estar na premiação significa que estou no caminho certo para estar entre os melhores. Preciso me manter nessa linha, trabalhando muito e dando alegrias à torcida quando jogo. Sem querer ser convencido, acho que mereço essa nomeação porque tive uma grande temporada com meu clube e minha seleção", avaliou o atacante.

Embora festeje o bom momento, Griezmann garantiu que espera ainda mais à próxima temporada. "Acho que foi minha melhor temporada (2015/2016), mas espero que tenha mais por vir - mais gols, mais assistências e, por que não, troféus?", disse.

Mas, para o atacante, nem tudo foi celebração. Ele lembrou a surpreendente final da Eurocopa, quando a seleção francesa perdeu em casa para Portugal. "Estava tudo maravilhoso, e infelizmente passamos por uma experiência que espero nunca mais repetir", finalizou o jogador, que também caiu junto com o Atlético de Madrid na decisão diante do rival Real Madrid na última decisão da Liga dos Campeões, em Milão.