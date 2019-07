Griezmann chega ao Barcelona para se juntar a Messi: 'Será uma grande alegria'

Contratado pelo Barcelona junto ao Atlético de Madrid por 120 milhões de euros (cerca de R$ 506 milhões), o atacante francês Antoine Griezmann já está na capital catalã, onde se prepara para realizar exames médicos, assinar contrato e ser apresentado oficialmente neste domingo.

O jogador se disse ansioso para conhecer seus novos companheiros, entre eles os compatriotas Samuel Umtiti e Ousmane Dembélé, mas especialmente pela possibilidade de conviver com o argentino Lionel Messi. "Não vejo a hora de ver como ele é no dia a dia, nos treinos. Jogar ao lado dele será uma grande alegria", confessou o campeão do mundo à TV oficial do clube.

Com a camisa azul-grená, Griezmann, que tem 28 anos, afirma que sua meta é fazer história. "Quero ganhar tudo, os objetivos do clube são também os meus, e espero poder consegui-los aqui. O Barça é um grande clube e quero ajudar a fazê-lo ainda maior. Estava louco para vir para cá", declarou o atacante canhoto, que estava no Atlético de Madrid desde a temporada 2014/2015.

Revelado pela Real Sociedad, Griezmann conquistou uma Liga Europa, uma Supercopa Europeia e uma Supercopa da Espanha pelo Atlético. Mas a transferência não foi das mais tranquilas, uma vez que os dirigentes do clube madrilenho exigiam o pagamento da cláusula de rescisão, estabelecida em 200 milhões de euros (ou R$ 844 milhões). O francês reagiu se recusando a se reapresentar na pré-temporada da equipe comandada por Diego Simeone.

Os catalães, por seu lado, alegavam que a partir do dia 1º de julho, a multa cairia para 120 milhões de euros e concretizaram o negócio, mesmo sob protesto dos agora ex-detentores do passe do atleta. Estes chegaram a se pronunciar, nesta sexta-feira, por suas redes sociais, logo após o anúncio do Barcelona, defendendo que o negócio já havia sido fechado antes da data estabelecida para redução do valor.

Alheio ao desenrolar da polêmica nos bastidores, que pode se estender a uma batalha legal, Griezmann será apresentado neste domingo no clube, vestindo o uniforme do time e concedendo uma entrevista coletiva.