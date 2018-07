Griezmann decide e Atlético de Madrid bate Rayo Vallecano

Com dois gols do francês Antoine Griezmann, o Atlético de Madrid venceu o Rayo Vallecano por 3 a 1, neste sábado, em casa, e manteve a perseguição aos líderes Real Madrid e Barcelona no Campeonato Espanhol. Com o resultado, os atuais campeões nacionais foram aos 44 pontos e ficaram quatro atrás do rival da capital espanhola e a três de distância do time catalão.

Derrotado pelo Barça na última quarta-feira pela Copa do Rei, o time comandado por Diego Simeone assim voltou a ganhar moral visando o confronto de volta com a equipe de Neymar e Messi, na próxima quarta-feira, na capital espanhola, pelas quartas de final da competição.

Pouco depois de ver Real Madrid e Barcelona também vencerem seus jogos deste sábado pelo Campeonato Espanhol, o Atlético entrou em campo pressionado a vencer diante dos seus torcedores no Vicente Calderón. E rapidamente praticamente definiu o jogo com dois gols de Griezmann, um aos 12 e outro aos 22 minutos.

Aos 35 minutos, porém, Trashorras descontou o placar para o Rayo Vallecano e colocou em xeque o favoritismo da equipe da casa, que depois definiria o placar do confronto aos 9 minutos da etapa final. Após escanteio batido por Griezmann, Manucho marcou contra.

O resultado deixou o Rayo Vallecano estacionado nos 23 pontos, na décima posição do Campeonato Espanhol, que neste sábado ainda conta com dois jogos válidos pela sua 20ª rodada: Real Sociedad x Eibar e Villarreal x Levante.