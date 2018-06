Griezmann desconversa sobre futuro e assessoria francesa se irrita com perguntas

O atacante francês Antoine Griezmann concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira e o principal assunto foi seu futuro na próxima temporada europeia. Apesar de ter contrato com o Atlético de Madrid até 2022, o Barcelona estaria disposto a pagar a multa rescisória para contratar o jogador.

+ 'Nosso objetivo final é trazer a taça para casa', afirma Pogba

+ Sagna defende Pogba e diz que jogador vai brilhar na Copa do Mundo

A assessoria de imprensa da seleção francesa até tentou impedir que o assunto viesse à tona. Antes do início da coletiva, foi informado que Griezmann só responderia perguntas feitas em francês e que fossem relacionadas à Copa do Mundo.

"A decisão está tomada mas não é o lugar nem o dia para dizer", disse o jogador antes do início das perguntas. "Sei que há muita expectativa sobre essa decisão, mas não é o dia", emendou.

Griezmann também afirmou que as especulações em torno de seu futuro não irão interferir em seu desempenho dentro de campo. Pouco depois, um jornalista espanhol levou todos à gargalhada ao tentar fazer uma pergunta ao atleta.

Como não falava francês, o espanhol escreveu sua questão no celular, no Google Tradutor. Então, pegou o microfone e colocou na saída de som do aparelho para que a voz do aplicativo fosse escutada pelo atacante.

Irritado, o assessor de imprensa impediu que a pergunta fosse finalizada. O jornalista fez uma nova tentativa, em espanhol, e também não teve sucesso. Enquanto isso, os jornalistas presentes na entrevista coletiva davam risada.

O atacante de 27 anos chegou ao Atlético de Madrid em junho de 2015 junto à Real Sociedad. A multa rescisória é de 200 milhões de euros (cerca de R$ 870 milhões) até primeiro de julho, quando passa a ser de 100 milhões de euros (R$ 435 milhões).

A seleção francesa está se preparando para a Copa do Mundo em Istra, pequena cidade próxima à capital Moscou. A estreia na competição acontecerá neste sábado, contra a Austrália, às 7h (de Brasília). A equipe está no Grupo C, que conta ainda com Peru e Dinamarca.