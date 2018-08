Griezmann e Lucas Hernández se reapresentam ao Atlético de Madrid

Titulares na conquista da Copa do Mundo pela França, o atacante Antoine Griezmann e o lateral-esquerdo Lucas Hernández voltaram aos treinos do Atlético de Madrid nesta segunda-feira após o período de férias. Os dois se reapresentaram pela manhã e fizeram os primeiros trabalhos na academia.

Em seguida, se juntaram ao restante do elenco para participar do treinamento no campo. Os dois jogadores franceses foram os últimos atletas a chegar de férias no time madrilenho. O Atlético agora conta com o elenco completo para finalizar a preparação de olho na nova temporada.

No domingo, a equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Stuttgart, na casa do adversário, a Mercedes Benz Arena, na Alemanha. Os dois gols saíram no segundo tempo da partida festiva, que foi marcada para celebrar os 125 anos de fundação do clube alemão. Daniel Didavi abriu o placar para o Stuttgart e Joaquín Muñoz deixou tudo igual.

No duelo, o técnico Diego Simeone optou por não levar a campo alguns jogadores que disputaram a Copa do Mundo, como os uruguaios Godín e Giménez, o brasileiro Filipe Luis, e o espanhol Diego Costa, além dos dois franceses, claro.

No entanto, o treinador promoveu a estreia dos novos reforços, como o português Gelson Martins e o francês Thomas Lemar. Destaque no Monaco, da França, na última temporada, Lemar foi a contratação mais cara da história do clube madrilenho - custou cerca de 65 milhões de euros (R$ 283 milhões). Ele também foi campeão mundial com a França na Rússia, mas era reserva do elenco.

O Atlético de Madrid volta a campo para enfrentar o Cagliari, em amistoso fora de casa, na próxima quarta-feira. No sábado, receberá a Inter de Milão pelo torneio amistoso International Champions Cup.

O primeiro jogo oficial na nova temporada será no dia 15, contra o Real Madrid, na Le Coq Arena, na Estônia, na decisão da Supercopa da Espanha. A estreia no Campeonato Espanhol será dia 20, contra o Valencia, fora de casa.