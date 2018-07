Griezmann e Varane são poupados no treinamento da França, mas não preocupam

O atacante Antoine Griezmann e o zagueiro Raphael Varane foram poupados no treinamento da França nesta segunda-feira, mas não preocupam o técnico Didier Deschamps para o duelo contra o Uruguai, nesta sexta, às 11 horas (de Brasília), em Nijni Novgorod, pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia.

+ Auxiliar de Deschamps exalta ambição de jogadores e vê França entre as favoritas

+ Griezmann exalta Mbappé e vive expectativa de duelo com o amigo Godín nas quartas

+ Coincidências com 1998 animam França na busca pelo título na Rússia

Jogador do Atlético de Madrid, Antoine Griezmann sente pequena dor no tendão de Aquiles e fez apenas exercícios de recuperação no ginásio do centro de treinamento em Istra, onde a delegação se concentra.

Raphael Varane, do Real Madrid, sentiu fadiga excessiva depois de uma longa temporada e dos intensos jogos do Mundial, o último deles nas oitavas de final diante da Argentina, no último sábado, em vitória francesa por 4 a 3.

Outro atleta que treinou separado do elenco foi o zagueiro, que também joga de lateral-esquerdo, Lucas Hernandes, companheiro de clube de Antoine Griezmann. Ele se recupera de desconforto muscular no glúteo direito, mas também não preocupa o departamento médico.

O lateral-esquerdo Benjamin Mendy, do Manchester City, continua em tratamento de lesão na coxa direita e segue como baixa na equipe da França.