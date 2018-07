Griezmann faz 2, Atlético de Madrid amplia jejum de rival e abre vantagem em 3º

O time de Madri matou o jogo antes da metade do primeiro tempo. Abriu o marcador logo aos cinco minutos com um golaço. Giménez cruzou na área, a zaga do Deportivo afastou parcialmente, e Griezmann, de costas, emendou uma meia-bicicleta para as redes. O atacante francês estava inspirado e marcou o segundo dele aos 22. Ele aproveitou vacilo da zaga adversária, dominou dentro da área e bateu com a perna esquerda para ampliar.

Com os dois gols marcados, Griezmann passou Neymar na artilharia do Campeonato Espanhol. Agora ele tem 20, contra 18 do brasileiro. Cristiano Ronaldo, com 38 e que joga ainda neste sábado, e Messi, com 34, brigam pela primeira colocação da lista de maiores goleadores.

O Atlético de Madrid agora se prepara para o duelo de volta contra o Real Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Depois de empatar sem gols em casa, o time do técnico Simeone precisa de uma vitória simples ou um empate com gols, quarta-feira, no Santiago Bernabéu, para avançar na competição.