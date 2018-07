Griezmann faz golaço, Atlético de Madrid vence fora e se recupera no Espanhol

Depois de um bom início de temporada, com derrota apenas para o Barcelona, o Atlético começou a tropeçar. Perdeu do Villarreal pelo Espanhol e do Benfica pela Liga dos Campeões. Na sequência, ficou no empate em casa contra o arquirrival Real Madrid.

Neste domingo, precisava vencer para não deixar os rivais se distanciarem na liderança. E saiu na frente logo aos 9 minutos, num golaço de Griezmann. O francês recebeu pouco depois da linha do meio-campo e, na corrida, passou dois marcadores que de início estavam muito à sua frente. Depois, só tocou na saída de Rulli para marcar contra o ex-time.

Já nos acréscimos do segundo tempo, o Atlético de Madrid fez o segundo, com Ferreira Carrasco, que chegou a driblar o goleiro antes de empurrar para as redes. O time da capital, com a vitória, foi a 16 pontos, empatado com o ex-líder Villarreal no quarto lugar. Real Madrid, Celta e Barcelona lideram co 18. A Real Sociedad tem seis, no 15.º lugar.