Griezmann segue decepcionando em volta ao Atlético de Madrid, que tropeça em casa

Griezmann voltou ao Atlético de Madrid para resgatar a alegria e os gols após passagem frustrante no Barcelona. Mas, mais uma vez, o atacante francês decepcionou. Mesmo no Wanda Metropolitano, o atual campeão espanhol não conseguiu sair do 0 a 0 com o Athletic de Bilbao e pode perder a liderança do Campeonato Espanhol.

O atacante vem recebendo chances do técnico Diego Simeone, porém não consegue desencantar nesse retorno ao clube. Diante do Athletic, sua maior vítima na carreira - já fez 18 gols diante do time de Bilbao - começou a partida e não conseguiu ameaçar a melhor defesa do torneio.

Griezmann só apareceu para lamentar quando Llorente carimbou a trave, ainda no primeiro tempo. Em novo jogo sem gols, ele acabou substituído por Suárez aos 10 da etapa final. Mesmo com boas opções ofensivas, o Atlético de Madrid somou o segundo jogo seguido em casa sem balançar as redes. No meio de semana também amargou um 0 a 0, contra o Porto pela Liga dos Campeões.

Contra os portugueses, teve um jogador a mais em campo e não conseguiu marcar. Desta vez, terminou com um a menos após expulsão do também atacante João Félix, por reclamação, restando 15 minutos. O português ficou somente 12 minutos em campo.

Campeão olímpico, Matheus Cunha entrou no fim, mas com um a menos, acabou isolado no ataque. Pouco acionado, vibrou quando o ataque rival falhou em chance de ouro já boa acréscimos, que daria um prejuízo ainda maior ao atual campeão, que se mantém invicto.

O Atlético de Madrid subiu para os 11 pontos, mais ainda verá os rivais Real Madrid, Valencia e Real Sociedad entrarem em campo com possibilidade de ultrapassá-lo na rodada. No outro jogo deste sábado, com gol de Falcao García, o Rayo Vallecano fez 3 a 0 no Getafe.