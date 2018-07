Griezmann treina e deve reforçar Atlético de Madrid contra Alavés

O atacante francês Antoine Griezmann foi a principal novidade no treino do Atlético de Madrid nesta quinta-feira. O jogador demonstrou estar recuperado da lesão sofrida há duas semanas e a expectativa é de que esteja à disposição para o duelo contra o Alavés, neste sábado, em casa, pela 16.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jogador lesionou o músculo da coxa direita durante o empate por 1 a 1 contra o Chelsea, fora de casa, em duelo pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no último dia 5 - o resultado culminou na eliminação do time espanhol do torneio continental.

A lesão o deixou de fora da vitória sobre o Betis por 1 a 0, fora de casa, no último domingo, pelo Espanhol. Nesta quinta-feira, Griezmann realizou exercícios físicos e com bola e não demonstrou nenhuma dor no local lesionado.