Gripado, Robben fica fora de treino e vira dúvida no Bayern O técnico Pep Guardiola revelou nesta terça-feira que não sabe se poderá contar com o holandês Arjen Robben na partida com a Juventus, nesta quarta, em casa, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O meia-atacante está gripado e não participou do treinamento na véspera do decisivo duelo.