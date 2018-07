Gripado, Draxler pode desfalcar Alemanha em dois jogos

A seleção da Alemanha pode ficar sem o meia-atacante Julian Draxler nos seus dois próximos compromissos pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016, diante de Polônia e Irlanda. Nesta terça-feira, a Federação Alemã de Futebol explicou que o jogador não se apresentou ao técnico Joachim Löw por estar gripado.

A entidade, porém, disse que ainda não foi decidido se Draxler será cortado ou se vai se apresentar posteriormente. "Se Julian vai se apresentar em data posterior, será decidido nos próximos dias após consultas aos departamentos médico e esportivo. Por isso, ainda está em aberto se ele vai participar dos jogos contra Polônia e Irlanda", explicou a federação.

Draxler fez parte do grupo da Alemanha que conquistou o título da Copa do Mundo deste ano no Brasil. Na atual temporada, o meia-atacante já entrou em campo oito vezes pelo Schalke 04 e fez um gol.

A Alemanha abriu a sua participação no Grupo D das Eliminatórias da Eurocopa com vitória por 2 a 1 sobre a Escócia, em casa. A equipe volta a entrar em campo no próximo sábado, diante da Polônia, em Varsóvia. Depois, na próxima terça-feira, receberá a Irlanda, em Gelsenkirchen.