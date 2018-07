Gripado, Jorge Henrique fica fora de treino do Inter

PORTO ALEGRE - Em preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro, o Internacional treinou na manhã desta terça-feira no CT do Parque Gigante. A atividade, porém, não contou com a presença de Jorge Henrique. Recém-contratado, o atacante está gripado e não participou do treinamento, assim como Caio, Gabriel e Leandro Damião, todos contundidos, em recuperação no departamento médico do clube.

Na atividade, Dunga dividiu o grupo em dois. Os meias e atacantes trabalharam cruzamento e finalizações, enquanto os defensores treinaram cabeceios e saídas de bola. Depois, o técnico comandou um treino com bola em campo reduzido. Cada jogador só podia dar dois toques na bola.

O grupo do Inter volta a treinar nesta tarde no CT do Parque Gigante. A atividade faz parte da preparação para o amistoso contra o Cerro, de Montevidéu, que será disputado neste sábado em Rivera, no Uruguai. Para o goleiro Muriel, o ritmo intenso de treinos e o amistoso serão fundamentais para que o Inter volte bem na retomada do Campeonato Brasileiro.

"Estamos treinando bastante. É uma nova pré-temporada que estamos tendo a possibilidade de fazer. Mas para adquirirmos ritmo de jogo só existe uma forma: jogando. Por isso, essa partida que teremos no final de semana será muito importante. Sabemos que será um amistoso, mas vamos atuar como se estivesse valendo três pontos", observou.

Em 11º lugar no Campeonato Brasileiro, com seis pontos somados em cinco rodadas, o Inter volta a entrar em campo no dia 7 de julho, quando receberá o Vasco, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.