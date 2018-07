Gripado, Juninho desfalca Vasco contra o Cruzeiro

Para substituir Juninho o comandante cruzmaltino diz estar entre duas opções. A entrada de Fellipe Bastos ou o deslocamento de Felipe para o meio e o retorno de Thiago Feltri à lateral-esquerda. "Vou ver qual se encaixa melhor contra o Cruzeiro", comentou Borges.

Apesar da ausência do experiente jogador, autor de três gols nos últimos três jogos, o Vasco mostra confiança em uma vitória que garantiria sua liderança, justamente contra o vice-líder da tabela - apenas dois pontos separam os dois times.

"Com todo o respeito, dentro da nossa casa o Cruzeiro não ganha de 3 a 0 de novo", comentou o meia Diego Souza, em referência ao revés imposto aos vascaínos no Brasileiro do ano passado, por sinal a única derrota da equipe carioca em seu estádio.

"Acho impossível isso acontecer. Aquele jogo do ano passado foi mentiroso. Por mais que seja uma partida difícil, jogaremos diante da nossa torcida e precisamos nos impor", decretou.

Sem Juninho, o Vasco deverá entrar em campo neste sábado com: Fernando Prass; Fagner, Dedé, Rodolfo e Felipe; Romulo, Nilton, Fellipe Bastos (Thiago Feltri) e Diego Souza; Eder Luis e Alecsandro.