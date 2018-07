Gripado, Van Persie desfalcará Holanda em amistoso

A entidade que controla o futebol holandês anunciou nesta segunda-feira que o técnico Bert van Marwijk convocou Luuk de Jong, que atua no Twente, da Holanda, para substituir Van Persie.

O atacante, que marcou dois gols no empate por 4 a 4 do Arsenal com o Newcastle, no último sábado, é a terceira baixa amargada pela atual vice-campeã mundial para o amistoso com os austríacos. Também no sábado, Rafael van der Vaart, do Tottenham, e Nigel de Jong, do Manchester City, se machucaram e foram cortados do duelo.

Bert van Marwijk, porém, optou por não convocar substitutos para os lugares de Van der Vaart e De Jong, que se preparava para fazer o seu retorno à seleção holandesa depois de ter cumprido três partidas de suspensão por causa de uma falta violenta sobre Hatem Ben Arfa, do Newcastle, que teve sua perna quebrada.