Grohe alerta Grêmio sobre duelo contra o Ceará: 'É preciso ter muito cuidado'

Marcelo Grohe considera perigoso para o Grêmio o jogo contra o Ceará, domingo, às 11 horas, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro fez um alerta ao comentar o favoritismo do time gaúcho, com o qual o jogador enfatizou que a equipe não pode se iludir neste duelo.

"Alguém pode achar que se trata de um jogo fácil, pelo fato de o Grêmio estar entre os primeiros colocados e o Ceará lutando contra o rebaixamento, mas não é assim", afirmou o jogador, que pede "cuidado" para o time gremista. "Estamos em uma fase do campeonato em que cada time está concentrado atrás de seus objetivos. Todo jogo é muito complicado e difícil. É necessário ter muita atenção."

Grohe afirmou que o time precisa entrar ligado desde o início. O fato de o jogo ter início marcado para as 11 horas é algo novo para a equipe nesta edição do Brasileirão, mas não pode, segundo o jogador, ser uma desculpa para um possível desempenho ruim e um consequente resultado decepcionante. "Jogamos um amistoso contra o Corinthians durante a Copa do Mundo neste horário. Treinamos todos os dias de manhã. Muda um pouco a rotina, mas não é nada demais", ressaltou,

O técnico Renato Gaúcho orientou treinamento para o grupo de jogadores nesta sexta-feira pela manhã, mas não deu nenhuma indicação de qual time vai entrar em campo no domingo.

O destaque do treino foi a volta de Jael, submetido a uma cirurgia no joelho direito há duas semanas. Ao lado de Michel, o atacante trabalhou em separado sob a orientação da equipe de fisioterapia. André e Marinho apenas correram em volta do campo. Marcelo Oliveira também fez uma atividade específica, distante do treinamento realizado pela maioria dos atletas do elenco.

O Grêmio é o quinto colocado na classificação do Brasileirão, com 44 pontos, enquanto o Ceará soma 27 pontos, na 17ª colocação.