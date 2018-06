Grohe diz que título deixa Grêmio mais 'experiente' para Libertadores

Campeão no ano passado, o Grêmio inicia a caminhada em mais uma Libertadores nesta terça-feira, quando encara o Defensor Sporting em Montevidéu. A seu favor, o time tem justamente a experiência adquirida na conquista de 2017, como explicou nesta segunda o goleiro Marcelo Grohe.

+ Renato celebra primeiro gol de Jael e nega preocupação com rebaixamento

"Já tivemos a experiência no ano passado, e em outros. O grupo está forte, consciente. Saíram alguns jogadores, o que é natural, mas vieram outros para reforçar. Estamos com um grupo interessante para encarar a Libertadores", declarou, já na capital uruguaia.

Herói do título da Recopa Sul-Americana, na semana passada, e também na Libertadores de 2017, Grohe escreveu seu nome na história do Grêmio. Agora, quer que o clube fique marcado como primeiro brasileiro a conquistar o torneio continental em quatro oportunidades.

"A gente sabe o quanto é difícil ganhar uma Libertadores e conseguimos este feito. Agora, a gente tem a oportunidade de transformar o Grêmio no primeiro brasileiro a ganhar quatro vezes a Libertadores. É uma longa estrada, assim como no ano passado. Mas acho que nossa equipe está preparada, ciente de todos os desafios."

Nesta segunda, o elenco gremista realizou o reconhecimento do gramado do acanhado Estádio Luis Franzini, onde acontecerá a partida de terça. A tendência é que o técnico Renato Gaúcho escale o time sem surpresas, com: Marcelo Grohe; Madson, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Jaílson, Ramiro, Luan e Everton; Cícero.

Sobre o adversário, Everton explicou o que o Grêmio espera ter pela frente. "Pelo que o professor passou, é um time brigador, que costuma fazer muitas faltas. Mas a gente vai tentar neutralizar os pontos fortes deles e pegá-los nas dificuldades que eles têm."