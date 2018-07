Grohe treina normalmente e é esperança do Grêmio para o clássico com o Inter

O torcedor gremista teve uma ótima notícia nesta sexta-feira. O goleiro Marcelo Grohe se mostrou em boas condições físicas após a fascite plantar que o impediu de atuar nas últimas partidas e treinou normalmente. A esperança é que ele possa atuar no clássico diante do Internacional, domingo, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Grohe não atua desde o último dia 5, no triunfo fora de casa sobre o Vitória. Ele já havia realizado um trabalho com bola na última quinta, mas somente nesta sexta treinou sem qualquer limitação na atividade em campo reduzido comandada pelo técnico Renato Gaúcho.

O retorno de Grohe tornou-se ainda mais urgente porque seu reserva imediato, Bruno Grassi, se contundiu na quarta-feira, na classificação diante do Palmeiras na Copa do Brasil. Nesta sexta, o Grêmio confirmou que ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita e estipulou o prazo de volta para três semanas.

O trabalho técnico e tático desta sexta-feira contou apenas com a participação dos reservas, enquanto os titulares ficaram no vestiário. A opção de Renato aumentou a especulação sobre a possível escalação de um time alternativo para o clássico, já pensando na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro.