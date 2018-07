Grohe volta a ser ausência e Giuliano deixa treino do Grêmio mais cedo

Grohe já havia ficado de fora da atividade da última terça-feira, graças a um problema no pé esquerdo sentido no Gre-Nal de domingo. Desta vez, no entanto, a assessoria de imprensa do Grêmio garantiu que o motivo da ausência do goleiro foi um quadro apresentado de conjuntivite.

Já Giuliano atuava normalmente ao lado de seus companheiros no trabalho de finalizações comandado por Roger, quando voltou a sentir dores na coxa direita. Como já havia ocorrido na semana passada, o meia foi liberado para sair mais cedo, para não agravar o problema.

Os dois jogadores devem ser avaliados nos próximos dias para saberem se terão condições de enfrentar o Atlético-MG. O Grêmio ocupa atualmente a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 62 pontos, quatro atrás do adversário mineiro.