Grolli e Gabriel Xavier são registrados e Cruzeiro pode contar com todos reforços O técnico Marcelo Oliveira já pode contar com todos os 13 reforços contratados pelo Cruzeiro na temporada seguinte à do bicampeonato brasileiro. Nesta segunda-feira, os dois últimos jogadores que precisavam ser registrados tiveram seus nomes publicados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.