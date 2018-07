Grondona confirma Sabella como técnico da Argentina

O dirigente anunciou a escolha por Sabella na última quarta-feira em entrevista para a emissora de rádio Rivadavia, de Buenos Aires, na qual prometeu: "Amanhã (quinta), vamos falar sobre como as coisas estão acontecendo. Assim que o contrato de Batista for encerrado, avançaremos com Sabella e o anunciaremos".

Grondona destacou que a escolha pelo ex-técnico do Estudiantes foi feita após uma decisão da Comissão de Seleções da AFA, e ele acredita que o nome terá bons índices de aprovação na Argentina e também fora dela. "Não acredito que (Sabella) seja mal visto pelo público e nem no mundo do futebol", opinou.

Outro técnico que era cotado para assumir o cargo, Carlos Bianchi, ex-Boca Juniors e Atlético de Madrid, foi totalmente descartado por Grondona nesta quarta-feira. O dirigente, inclusive, revelou que um dia já tentou a contratação do treinador, mas enfatizou que hoje a relação entre os dois não é boa.

"Fui atrás dele (Bianchi) duas vezes após a Copa de 1998 e ele me disse ''não''. Depois, deu algumas declarações de que não gostei. Ele disse coisas que fazem com que seja muito difícil que possamos nos olhar na cara", admitiu.

O argentino Gerardo Martino, que dirige a seleção paraguaia e não confirmou se seguiria no cargo após a disputa da última Copa América, também estava entre os possíveis nomes cotados para assumir a Argentina, mas também foi descartado.

Sabella, de 56 anos, ganhou o título da Copa Libertadores sob o comando do Estudiantes em 2009 e no ano seguinte conduziu o time à conquista do Torneio Apertura do Campeonato Argentino. Ao assumir a seleção do seu país, ele irá recusar uma proposta para treinar o Al Jazira. Ele, inclusive, tinha sua presença esperada nos Emirados Árabes na última quarta e era nome certo para o lugar de Abel Braga, que deixou o clube para assumir o Fluminense.

O novo técnico assumirá a seleção argentina logo depois de o país fracassar em casa na tentativa de conquistar o seu 15.º título da Copa América, feito que foi garantido pelo Uruguai no último domingo. Os uruguaios, por sua vez, eliminaram os argentinos nas quartas de final da competição continental.