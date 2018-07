Grondona diz que deixará presidência da AFA em 2015

Grondona, um dos dirigentes acusados nesta terça pela revista France Football de ter recebido suborno em troca do voto no Catar no processo de escolha da sede da Copa do Mundo de 2022, disse que se sente cansado, mas que não pode sair imediatamente para não perder o cargo de vice-presidente da Fifa.

"Tenho que terminar um mandato que se encerra em 2015. Fisicamente me encontro bem, tenho um cargo muito importante a nível internacional, e perderia esse lugar que represento na América do Sul", disse Grondona, de 82 anos, em entrevista à Rádio 10, da Argentina, ressaltando que considera existir dirigentes capacitado a substituí-lo. "Há muita gente jovem e capaz, os recursos da AFA de agora até 2022 estão completamente cobertos", completou o dirigente.

Grondona é considerado um dos braços direitos de Joseph Blatter, atual presidente da Fifa, e comandou a AFA quando a seleção da Argentina conquistou o seu segundo título da Copa do Mundo, em 1986, no México. Além disso, nesse período, a equipe conquistou seis títulos do Mundial Sub-20 e duas medalha de ouro olímpicas.