Grosskreutz assina com o Stuttgart após passagem sem atuar pelo Galatasaray

Grosskreutz foi anunciado como reforço do Galatasaray no fim da janela de transferência do futebol europeu do meio de 2015. Dias depois, no entanto, a Fifa examinou os documentos da transação e entendeu que ela só havia sido concluída após o fechamento da janela. Com isso, impediu que o jogador atuasse pelo clube até a nova abertura, no início deste mês, mas o atleta frustrou os turcos e optou por retornar à Alemanha antes mesmo de entrar em campo.

"Ao lado do Campeonato Inglês, o Alemão é um dos campeonatos mais fortes do mundo. A previsão de atingir nossos objetivos juntos no Stuttgart é incrível", declarou em entrevista ao site de seu novo clube, explicando sua opção. "Estou empolgado com este novo desafio e com a reunião com todo o time."

O novo reforço do Stuttgart tem 27 anos e é um verdadeiro curinga, podendo atuar nas duas laterais além de fazer funções mais ofensivas, como a de ponta. Foi justamente esta característica que o levou à seleção alemã, pela qual atuou em seis oportunidades e se sagrou campeão da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Antes do Galatasaray, Grosskreutz vestiu a camisa do Borussia Dortmund, com a qual jogou quase 200 partidas e se sagrou campeão alemão em duas oportunidades. No Stuttgart, ele vestirá o número 15 e reencontrará dois antigos companheiros de Borussia: o goleiro Mitch Langerak e o atacante Daniel Ginczek.