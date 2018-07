Grosskreutz sofre lesão e desfalcará o time do Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund ganhou mais um problema para tentar se recuperar da péssima campanha que faz no Campeonato Alemão. O volante Kevin Grosskreutz sofreu uma contusão muscular na coxa e deve desfalcar a sua equipe por aproximadamente seis semanas.

Grosskreutz se lesionou na última quarta-feira, na derrota do Borussia Dortmund por 1 a 0 para Augsburg, em casa, pela 19ª rodada do Campeonato Alemão e precisou ser substituído - o técnico Jurgen Klopp promoveu a entrada do sérvio Neven Subotic.

A lesão de Grosskreutz é considerada uma grande perda, pois ele é um dos jogadores mais polivalentes do elenco do Borussia Dortmund, podendo atuar também como lateral e meia. Agora, ele deve desfalcar o time em seis rodadas do Campeonato Alemão e ao menos no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra a Juventus.