Grupo chinês marca compra do Milan para 13 de dezembro

A Sino-Europe Sports, empresa que negocia a compra do Milan, anunciou nesta quinta-feira que deverá fechar o negócio no próximo dia 13 de dezembro, data de um encontro de acionistas minoritários do clube italiano. Com Silvio Berlusconi já está tudo certo para que a venda seja concluída.

A novela com relação ao futuro do Milan já se arrasta há mais de um ano. O negócio está fechado em cerca de 740 milhões de euros, o que equivale a quase R$ 2,7 bilhões. Além disso, há o compromisso de que os chineses irão investir pelo menos 350 milhões de euros nos próximos três anos para reforçar o time.

Berlusconi é dono de 99,3% do clube, que ele comanda há 30 anos. Três vezes primeiro-ministro da Itália, ele se afastou diversas vezes da presidência do Milan, mas nunca deixou de dar a palavra final.

Agora, a venda parece a única saída para o Milan, que só ganhou dois títulos italianos neste século, em 2003/04 e 2010/11. Nesse meio tempo, viu um pentacampeonato da Inter de Milão e outro da Juventus, que caminha para ser hexa.

Acostumado a elencos de estrelas, o Milan tem, hoje, apenas o sexto elenco mais valioso do Campeonato Italiano, de acordo com o site especializado Transfermarkt. O elenco da Juventus, por exemplo, vale duas vezes mais.