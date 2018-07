Grupo corintiano vibra com o gol salvador de Adriano Os jogadores do Corinthians, que foram os primeiros a comemorar o gol junto com Adriano, saíram em defesa do atacante após a partida e passaram a enaltecer o companheiro. "Pô, o cara tem sentimento, toma muita porrada, ele precisava disso. Fico contente, estava mais que na hora de ele marcar e eu fico contente de poder ter participado disso", falou Emerson, que deu o passe para Adriano marcar o gol da vitória de virada sobre o Atlético Mineiro por 2 a 1, no Pacaembu.