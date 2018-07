Grupo cria 'vaquinha' para ajudar familiares de vítimas de tragédia

A tragédia com o avião que levava a delegação da Chapecoense para Medellín, onde disputaria a primeira final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, gerou comoção nacional e mundial desde a madrugada de terça-feira. E, além de homenagens e minutos de silêncio, um grupo de pessoas começou a se articular para conseguir arrecadar fundos para ajudar as famílias das vítimas do acidente aéreo.

A iniciativa se trata de uma "vaquinha" online, através da qual é possível fazer doações às vítimas - por meio do aplicativo Abaca$Hi. Qualquer pessoa pode doar a quantia que desejar. O dinheiro arrecadado será enviado para a Chapecoense, que decidirá a melhor maneira de utilizá-lo. Para contribuir, basta inscrever-se gratuitamente no site https://abacashi.com e ajudar com a causa.

A ideia vai ao encontro da preocupação que vem permeando declarações e entrevistas de jogadores e dirigentes de futebol nesta quarta quanto à situação financeira dos familiares das vítimas. Muitos dependiam totalmente da renda gerada pelos salários dos jogadores da Chapecoense.

Um dos primeiros a verbalizar esta preocupação foi o diretor de futebol do São Paulo, Marco Aurélio Cunha. Nesta quarta, ele demonstrou a intenção de compensar a família do jogador Caramelo, que pertencia ao clube paulista, mas estava emprestado à Chapecoense. E fez um apelo para outros times apresentarem iniciativas para ajudar o time catarinense.

"Acionei o departamento jurídico. Quando o atleta falece, o contrato é automaticamente rescindido, você não pode pagar alguém que não existe mais. É uma questão duríssima, mas real. Vamos ver uma forma de manter isso, os clubes querem ajudar, cada um poderia pegar uma família dessa e suprir esses contratos. Isso é melhor do que homenagens midiáticas", declarou.