Grupo da Ponte se desculpa com torcida e valoriza vice

BUENOS AIRES - A sina de vice-campeã continua perseguindo a Ponte Preta, o clube de futebol mais velho do Brasil. A derrota para o Lanús por 2 a 0, nesta quarta-feira, na Argentina, acabou com o sonho do título. Mesmo assim, a torcida aplaudiu os seus jogadores pelo vice-campeonato, na sua primeira participação em uma competição internacional. Os jogadores reconheceram a superioridade do adversário e pediram desculpas aos torcedores.

O técnico Jorginho não escondeu a decepção, mas valorizou a experiência de todos. "Vai levar muitos dias para esquecer esta perda, como foi uma perda de Copa do Mundo de 1990, na Itália. Fizemos o melhor, trabalhamos muito e não pudemos dar este título para a torcida. São 113 anos de espera e estes torcedores mereciam um prêmio. Mas fica o aprendizado para mim e para todos os jogadores", explicou.

Depois da premiação, Jorginho reuniu os jogadores dentro de campo e fez um breve e emocionado discurso: "Nós estamos com a medalha de prata no peito e vocês são homens de honra. Vocês lutaram e deram o melhor e levantem esta cabeça. E peguem isso tudo como ensinamento para as suas carreiras e para a vida de vocês. Tanto no esporte como na vida a gente perde e ganha".

"Não perdemos por causa desta pressão da torcida porque grito não mata ninguém", afirmou o goleiro Roberto, um dos líderes do grupo e que reconheceu a superioridade do Lanús. "A partir de agora, a Ponte Preta não pode ser mais a mesma. Tem que brigar por títulos e para conquistar sempre as melhores posições", completou.

O meia Fellipe Bastos, emprestado pelo Vasco, também viu no Lanús um campeão meritório, mas lamentou a chance perdida de conquistar o primeiro título e fazer história para a Ponte Preta. "Deixamos escapar uma grande chance de conquistar um título importante".

Ferrugem, que entrou no segundo tempo e foi eleito "o melhor em campo" pelo patrocinador da competição, pediu desculpas à torcida "que precisa continuar nos apoiando". O meia ficou nove meses afastado após sofrer uma grave fratura e nesta semana renovou o seu contrato, justamente, para fazer parte do grupo que viajou até a Argentina.