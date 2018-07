Grupo da seleção brasileira está quase completo para amistoso

ST. GALLEN - O técnico Mano Menezes já tem quase todos os jogadores à disposição para o amistoso diante da Bósnia, que acontecerá nesta terça-feira em St. Gallen. Depois de Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Ganso, Rafael, Leandro Damião e Fernandinho chegarem no último domingo à cidade suíça, nesta segunda foi a vez dos atletas que atuam na Itália, na Inglaterra, na Espanha e em Portugal se juntarem à delegação.

Os goleiros Julio Cesar e Diego Alves, o zagueiro Thiago Silva, e os laterais Daniel Alves, Marcelo e Adriano, foram os primeiros do dia a desembarcar na Suíça. Na parte da tarde foi a vez do zagueiro David Luiz, do lateral Alex Sandro, do volante Sandro e do atacante Hulk chegarem.

"O ambiente da seleção brasileira sempre foi legal, me lembro desde a primeira convocação, já faz algum tempo. Aqui só tem amigos, é muito bom conviver com gente de quem se gosta", declarou Ronaldinho Gaúcho.

Ainda nesta segunda, a seleção fará seu único treino no local, às 16 horas (de Brasília), mesmo horário da partida desta terça. Este será o primeiro amistoso do Brasil na temporada e o técnico Mano Menezes espera fazer testes visando a Olimpíada de Londres. Tanto que convocou nomes como Neymar, Ganso, Lucas, Rafael, Danilo e Alex Sandro, que têm idade olímpica.