Grupo da seleção recebe familiares em hotel de Belo Horizonte

Os jogadores da seleção brasileira puderam viver um momento de relaxamento antes de enfrentar o Chile, neste sábado, às 13 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Afinal, eles receberam a visita de amigos e parentes no hotel onde a equipe está hospedada na capital mineira.

Apesar do regime de concentração imposto desde o início da preparação do Brasil para a Copa, no final de maio, a seleção vem tendo encontros com pessoas próximas desde então. Isso aconteceu nos dias de folga, mas também nos momentos que antecederam partidas, como na véspera da vitória sobre Camarões por 4 a 1, na última segunda, em Brasília.

E isso se repetiu no dia anterior ao jogo contra o Chile, após o treinamento da seleção no SESC Venda Nova. Assim, o lateral-direito Maicon e o volante Luiz Gustavo puderam se encontrar com seus filhos, Bernard confraternizou com seus pais e irmã e o goleiro Julio Cesar esteve com um amigo.

Já Neymar se encontrou com familiares e amigos, como a irmã Rafaella Beckran e o empresário Wagner Ribeiro. "Receber a visita da família e dos amigos nos fortalece ainda mais", escreveu o atacante em seu perfil no Instagram - rede social de compartilhamento de fotos.

Após matar as saudades dos familiares, a seleção deixa o hotel onde está hospedado às 11 horas deste sábado, seguindo para o Mineirão, local do decisivo duelo contra o Chile, que vale uma vaga nas quartas de final da Copa.