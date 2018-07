Grupo de manifestantes já se concentra para manifestação até o Maracanã

RIO - Manifestantes começam a se concentrar na Praça Saens Penã, a cerca de 1,7 km do Maracanã, palco da final da Copa das Confederações, neste domingo. A previsão é seguir em caminhada rumo ao estádio a partir das 11 horas.

O ato organizado pelo Comitê Popular da Copa vai ter como foco o protesto contra a "privatização e elitização do Maracanã" e contra as remoções de famílias em razão das obras motivadas pela Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016.

Além de membros do Comitê também estão presentes representantes de outras bandeiras como a Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde e o Sindipetro-RJ, que traz faixas contra os leilões de petróleo.

Na página da organização no Facebook, mais de 21.789 pessoas confirmaram presença no evento. Até o momento, apenas cerca de 300 pessoas já estão no local da concentração do ato. Para as 15 horas está marcado outro ato, organizado pelo Fórum de Lutas, que deve ter a adesão também de vários outros movimentos.