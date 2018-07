Grupo de torcedores do São Paulo faz protesto em frente ao Morumbi

SÃO PAULO - Um grupo de cerca de 15 torcedores do São Paulo fez um protesto em frente ao Morumbi neste domingo, antes do jogo do time contra o Oeste, pelo Campeonato Paulista. As faixas criticavam a má fase da equipe na Copa Libertadores, em que está em situação complicada no grupo 3.

Nas faixas os torcedores criticavam o técnico Ney Franco por deixar os meias Cañete e Ganso no banco, a falta de esquema tático definido no time, as atuações ruins dos laterais e pediam empenho para que o clube consiga se classificar para as oitavas de final da Libertadores.

O grupo de são-paulinos fez o protesto em frente ao portão principal do Morumbi, por onde o ônibus entrou para deixar a delegação antes da partida contra o Oeste. Apesar da faixa e das críticas, o desembarque dos jogadores foi tranquilo.