Grupo de torcedores invade Engenhão e Botafogo cancela treinamento neste sábado

O Botafogo ocupa atualmente a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, dentro do grupo de classificados à próxima edição da Copa Libertadores, mas o clima não anda nada bem entre a torcida e o time. Por conta dos péssimos resultados recentes - derrotas em casa para Atlético Paranaense e Atlético Goianiense -, um grupo de torcedores fez neste sábado um protesto pelo segundo dia seguido. Desta vez foi mais grave, pois conseguiu invadir o estádio do Engenhão. E causou o cancelamento da atividade.

Por volta de 10h30, pouco antes do início do último treinamento do Botafogo para a partida deste domingo contra o São Paulo, na capital paulista, um grupo de torcedores membros de organizadas invadiu o estádio. Eles chegaram para protestar, forçaram o portão localizado na rua das Oficinas e conseguiram acessar o gramado.

Para sorte dos jogadores, o treinamento tinha o início marcado para 11 horas. Assim, quase todos estavam no vestiário na hora da invasão e não tiveram contato com os torcedores. Somente um atleta não identificado deixava o estádio em um carro com vidro fumê no exato momento em que ocorria o protesto e teve o veículo chutado pelos torcedores.

Em suas redes sociais, o Botafogo relatou a invasão dos torcedores. "O Botafogo não pôde realizar o treino programado para esta manhã, véspera do jogo com o São Paulo, por conta da invasão de cerca de 50 torcedores que arrombaram o portão do estádio Nilton Santos. Os mesmos não tiveram contato com nenhum atleta e integrantes da comissão técnica", afirmou.

A diretoria do Botafogo acionou a Polícia Militar e viaturas da PM e da Guarda Municipal rapidamente chegaram ao local após a invasão. Mas ninguém foi detido.