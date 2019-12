Campeão da Libertadores de 1999, o Palmeiras conheceu nesta terça-feira, em sorteio realizado pela Conmebol, seus adversários na Libertadores de 2020. A equipe alviverde ficou no Grupo B e já sabe dois dos três adversários na fase de grupos. O quarto pode ser, dentre outros, o rival Corinthians.

Veja qual o grupo do Palmeiras na Libertadores

A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo vai enfrentar o Bolíviar-BOl e o Tigre, da Argentina. O terceiro adversário vai vir da fase preliminar da competição continental.

O torcedor do Palmeiras terá que aguardar vários jogos para conhecer o quarto time do grupo, que pode ser o Corinthians. Na primeira fase, o Bolívia 4 (time que será conhecido no dia 29 de dezembro, quando termina o campeonato boliviano), enfrenta o Guaraní-PAR. Quem vencer, encara o Corinthians.

O ganhador dessa partida ainda vai enfrentar quem passar de Cerro Largo-URU x Palestino-CHI. Só aí, o vencedor deste duelo será aquele que entrará no grupo alviverde.

Quando o Palmeiras vai jogar na Libertadores?