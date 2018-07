Grupo do Santos se reuniu com presidente sobre salários

Além de tentar se aproximar do grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Santos também precisa lidar com o atraso no pagamento de dois meses do direito de imagem e de um mês no salário dos jogadores. Questionado sobre a situação, o técnico Enderson Moreira revelou que o grupo de jogadores se reuniu com o presidente Odílio Rodrigues para conversar sobre os problemas financeiros do clube.

"Na verdade, como estou há pouco tempo no clube não tenho informações. O presidente teve uma conversa com os jogadores, foi claro, todos sabem das dificuldades dos clubes brasileiros, não é algo que acontece só no Santos", afirmou Enderson, que ainda não completou um mês de Santos, pois iniciou o seu trabalho no dia 3 de setembro.

O treinador preferiu não revelar muitos detalhes sobre o encontro, mas garantiu que Odílio tranquilizou os jogadores ao assegurar que logo os vencimentos serão pagos e colocados em dia pela diretoria santista.

"Não saberia te precisar que dia que foi, não lembro, foi algo informal, tranquilo, algo muito claro e objetivo. Todos ficaram tranquilos com as informações. O presidente tem uma forma de conduzir muito clara e precisa, isso traz tranquilidade", disse.

Enderson também assegurou que o problema não tem afetado o rendimento dos jogadores santistas. "Os jogadores estão concentrados, focados, não percebemos nada de diferente, é a mesma dedicação, entusiasmo, sabemos que o presidente e toda a diretoria tem feito de tudo para que os compromissos sejam honrados. Temos segurança e tranquilidade que isso vai se resolver com o passar dos dias", comentou.

Em nono lugar no Campeonato Brasileiro, o Santos viaja ainda nesta quarta-feira para Belo Horizonte, onde vai enfrentar o Atlético-MG no dia seguinte, pela 24ª rodada, em confronto direto por uma vaga na próxima Libertadores.