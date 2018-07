Grupo está fechado com Valentim, diz palmeirense Bruno Henrique

O volante Bruno Henrique afirmou que o grupo do Palmeiras está fechado com o técnico interino Alberto Valentim, que está substituindo Cuca. “Desde quando ele assumiu, estamos fechados com ele para poder fazer nosso melhor. O Alberto tem futuro muito grande pela frente. No que pudermos ajudar nessa caminhada, vamos ajudar, sim”, afirmou o camisa 19.

O jogador acredita que Valentim será um grande treinador. Acho que ele pode ser um grande treinador, vem trabalhando para isso, estudando há bastante tempo. Já trabalhou com grandes treinadores, trabalhava com o Cuca. Na Europa, trabalhou com grandes treinadores. Tem tudo para ser um grande treinador também.

O jogador não quis comentar a possibilidade de reencontrar o treinador Mano Menezes, um dos favoritos da diretoria para assumir a equipe no ano que vem. Bruno Henrique e Mano trabalharam juntos no Corinthians em 2014.

“Não dá para te responder (sobre Mano), não sei o que vai acontecer, é coisa da diretoria. Eu trabalhei com ele, é grande treinador e aprendi muita coisa, mas estamos pensando jogo a jogo”, falou Bruno Henrique, que voltou a ser titular nas duas últimas partidas.