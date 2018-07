Grupo indiano finaliza compra do Blackburn O grupo empresarial indiano Venky''s finalizou nesta sexta-feira a compra do Blackburn, num negócio que já tinha sido acertado há cerca de um mês. E, para ficar com o clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Inglês, desembolsou cerca de US$ 36 milhões e ainda assumiu uma dívida de US$ 33 milhões.