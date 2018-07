Grupo liderado por Eike faz maior oferta por Maracanã

Pela concessão do estádio por 35 anos, serão pagas 33 parcelas anuais de outorga. Portanto, no total, a proposta do Maracanã S.A. foi de R$ 181,5 milhões, ante R$ 155,1 milhões. Nesta terça-feira, está sendo realizada a sessão para abertura das propostas técnica e econômica dos dois consórcios que concorrem pela administração do estádio.

O presidente da Comissão de Licitação, Luiz Roberto Silveira Leite, lembrou aos presentes à sessão que a concorrência do Maracanã não leva em conta somente a maior oferta de preço (que terá peso de 40% no resultado final), mas também a melhor proposta técnica (peso de 60%). As propostas serão analisadas nos próximos dias pela comissão e por técnicos do governo do Rio, e não há previsão para o anúncio do vencedor.

Antes da abertura das propostas, um grupo de nove manifestantes fez protesto em frente ao Palácio Guanabara contra a concessão do Maracanã.