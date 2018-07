Grupo mostra o comprometimento exigido por Dunga

O primeiro sinal da dedicação dos convocados por Dunga para a disputa da Copa foi o ritmo de trabalho intenso e a reclusão nos dias no CT do Caju, em Curitiba, onde a seleção se concentra antes do embarque para a África do Sul. Praticamente sem contato com o público e com acesso restrito para a imprensa, os jogadores ficam quase o tempo inteiro isolados, pensando apenas na preparação.

"O pessoal que está aqui está com muita vontade de mostrar ao Dunga que ele fez a coisa certa (ao convocá-los para a Copa). Vamos retribuir essa confiança que ele depositou na gente", afirmou o lateral Daniel Alves, que também defendeu o isolamento do grupo. "Privacidade é importante para fazer o trabalho bem feito e estar concentrado".

Apostando no trabalho e no coletivo, como manda a cartilha de Dunga, os jogadores dizem que esperam ser "úteis" para a seleção, sem estrelismos. "As decisões que forem colocadas para a gente, a gente vai aceitar", prometeu Daniel Alves, quando foi perguntado na entrevista coletiva sobre a programação da delegação para a disputa da Copa.

"A estrela maior aqui sempre foi a seleção brasileira, não importa quem vestir essa camisa. E esse grupo aqui tem priorizado isso", avisou o volante Gilberto Silva, um dos mais experientes do time de Dunga. Assim, sem individualismo, os jogadores prometem pensar apenas no coletivo. "Estou aqui para ajudar no que for possível", disse Kleberson.

"Esse time foi construído em cima de muitas dúvidas, pelo que aconteceu no último Mundial. E isso tudo fortaleceu o grupo", lembrou o zagueiro Juan, um dos titulares de Dunga, que também estava na seleção durante a disputa da Copa de 2006, na Alemanha, quando o Brasil caiu nas quartas de final. "Isso é o que a gente tem de mais forte: o nosso grupo".

Outro fator importante para o grupo montado por Dunga é evitar qualquer clima de euforia. "Favoritismo é bom para o lado exterior. No interior, todos sabemos que tem que ter humildade", disse Daniel Alves. Mas isso tudo sem esquecer das ambições. "O Brasil tem que chegar lá para ser campeão", explicou o também lateral Michel Bastos.