Liga dos Campeões: Barcelona cai em 'grupo da morte' e Real e PSG se enfrentam

O Barcelona deu azar no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, realizado nesta quinta-feira em Mônaco, e caiu no chamado "grupo da morte", o considerado mais difícil. O time do craque argentino Lionel Messi terá pela frente, no Grupo F, rivais de tradição no continente como o Borussia Dortmund, da Alemanha, e a Inter de Milão, da Itália, na luta por uma das duas vagas de sua chave às oitavas de final. O Slavia Praga, da República Checa, tem tudo para ser o saco de pancadas.

No evento desta quinta-feira, além do sorteio dos grupos, a Uefa premiou os melhores jogadores da temporada passada, que teve o Liverpool como campeão. O time inglês, no Grupo E, terá o Napoli, um velho conhecido, pela frente, pois os dois se enfrentaram na mesma fase de grupos da edição passada - uma vitória para cada lado. Os outros rivais serão o Red Bull Salzburg, da Áustria, e o Genk, da Bélgica.

Para conquistar o título, o Liverpool derrotou o Tottenham por 2 a 0, em Madri. Nesta edição, o vice-campeão terá um caminho mais tranquilo para tentar avançar ao mata-mata da competição. Enfrentará Bayern de Munique, Olympiacos (Grécia) e Estrela Vermelha (Sérvia) no Grupo B, enquanto que no torneio anterior sofreu para eliminar a Inter de Milão em uma chave que também tinha o Barcelona.

Maior vencedor da Liga dos Campeões, com 13 títulos, o Real Madrid tenta se reerguer depois de uma temporada sofrível - foi eliminado nas oitavas de final pelo Ajax. Nesta edição, nem cabeça de chave foi e, assim, terá como um dos adversários, no Grupo A, o Paris Saint-Germain, que busca a sua primeira conquista na história. Pelo menos os outros rivais não deverão dar tanto trabalho: Brugge, da Bélgica, e Galatasaray, da Turquia.

Quem está em uma chave com certo equilíbrio é a Juventus. O time do atacante Cristiano Ronaldo caiu no Grupo D e terá um reencontro com o Atlético de Madrid. Os dois se cruzaram nas oitavas de final da edição passada e a equipe italiana passou no sufoco ao reverter uma derrota por 2 a 0, na Espanha, com um triunfo por 3 a 0 na Itália, com três gols do craque português. O Bayer Leverkusen, da Alemanha, pode dar algum trabalho e Lokomotiv Moscou, da Rússia, deverá ser apenas um coadjuvante

CONFIRA OS GRUPOS

GRUPO A: Paris Saint-Germain (França), Real Madrid (Espanha), Club Brugge (Bélgica) e Galatasaray (Turquia)

GRUPO B: Bayern de Munique (Alemanha), Tottenham (Inglaterra), Olympiacos (Grécia) e Estrela Vermelha (Sérvia)

GRUPO C: Manchester City (Inglaterra), Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Dínamo Zagreb (Ucrânia) e Atalanta (Itália)

GRUPO D: Juventus (Itália), Atlético de Madrid (Espanha), Bayer Leverkusen (Alemanha) e Lokomotiv Moscou (Rússia)

GRUPO E: Liverpool (Inglaterra), Napoli (Itália), RB Salzburg (Áustria) e Genk (Bélgica)

GRUPO F: Barcelona (Espanha), Borussia Dortmund (Alemanha), Inter de Milão (Itália) e Slavia Praga (República Checa)

GRUPO G: Zenit (Rússia), Benfica (Portugal), Lyon (França) e RB Leipzig (Alemanha)

GRUPO H: Chelsea (Inglaterra), Ajax (Holanda), Valencia (Espanha) e Lille (França)

CALENDÁRIO DO TORNEIO

17 e 18 de setembro: primeira rodada da fase de grupos

1 e 2 de outubro: segunda primeira rodada da fase de grupos

22 e 23 de outubro: terceira rodada da fase de grupos

5 e 6 de novembro: quarta rodada da fase de grupos

26 e 27 de novembro: quinta rodada da fase de grupos

10 e 11 de dezembro: sexta rodada da fase de grupos

16 de dezembro: sorteio das oitavas de final

18, 19, 25 e 26 de fevereiro: ida das oitavas de final

10, 11, 17 e 18 de março: volta das oitavas de final

20 de março: sorteio das quartas e semifinais

7 e 8 de abril: ida das quartas de final

14 e 15 de abril: volta das quartas de final

28 e 29 de abril: ida das semifinais

5 e 6 de maio: volta das semifinais

30 de maio: final

