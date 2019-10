Grupos do Paulistão de 2020 são sorteados; veja o regulamento do campeonato

Os grupos do Campeonato Paulista de 2020 foram sorteados nesta terça-feira na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), na Barra Funda. A competição terá a mesma forma de disputa dos últimos anos. Serão quatro grupos com quatro times cada, sendo que os dois primeiros de cada chave avançam para os mata-matas. Os componentes dos grupos não jogarão entre si nessa primeira etapa. Eles enfrentarão rivais das outras chaves. Serão 12 partidas na fase classificatória.

Antes do sorteio, os representantes dos 16 clubes participaram do Conselho Técnico da competição e definiram outras questões relacionadas ao campeonato. O Paulistão de 2020 terá 16 datas, duas a menos do que na edição de 2019. A mudança ocorreu para evitar partidas em data Fifa no mês de março, quando a seleção volta à atividade. Com isso, as quartas e as semifinais serão disputadas em jogo único. Confrontos de ida e volta acontecerão apenas na final. O VAR (árbitro de vídeo) será utilizado somente nos mata-matas, com o custo bancado pela FPF.

Além disso, o número de 26 jogadores inscritos por equipe foi mantido. Os clubes grandes pediam um aumento na lista principal, mas foram minoria na votação. Há ainda uma Lista B, que permite a presença ilimitada de jogadores formados na categoria de base do clube. Esses atletas devem ter disputado uma competição da base e contrato por pelo menos um ano de duração.

Também foi mantida a regra de que um técnico não poderá comandar mais de uma equipe no Paulistão. A medida busca evitar a troca de treinadores durante a competição. Outra decisão da maioria dos clubes de São Paulo foi pela manutenção da premiação do vice-campeão no pódio, algo que alguns dirigentes queriam evitar após os episódios das últimas edições, quando o Palmeiras, em 2018, não ficou em campo para receber a sua premiação.

O campeão paulista de 2020 receberá R$ 5 milhões de premiação, enquanto o vice ganhará R% 1,65 milhão. Ao todo, a FPF distribuirá R$ 11 milhões de premiação aos clubes, incluindo a disputa do Troféu do Interior. O Paulistão de 2020 terá início no dia 22 de janeiro. A decisão será realizada em 26 de abril.

Confira os grupos do Paulistão 2020

GRUPO A: Santos, Ponte Preta, Oeste e Água Santa

GRUPO B: Palmeiras, Novorizontino, Botafogo e Santo André

GRUPO C: São Paulo, Ituano, Mirassol e Inter de Limeira

GRUPO D: Corinthians, Ferroviária, Guarani e Bragantino