Guangzhou recusa proposta do Barcelona de R$ 74 milhões por Paulinho

O Guangzhou Evergrande, time chinês no qual Paulinho atua desde 2015, divulgou um comunicado oficial nesta quinta-feira declarando ter recusado uma proposta do Barcelona pelo volante brasileiro no valor de 20 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões de reais).

No comunicado, o Guangzhou agradeceu ao clube catalão pelo interesse em seu jogador, mas afirmou que Paulinho não está à venda por ser parte do projeto do time e também por ter renovado seu contrato recentemente com a equipe até 2020.

"Paulinho, que assinou sua renovação em janeiro de 2017, é um jogador importante do nosso clube a longo prazo. Por isso, nosso time já deu uma resposta formal ao Barcelona na qual rejeitamos sua oferta por Paulinho, que não está em nosso plano de vendas de nenhuma maneira. Queremos expressão nossa gratidão ao Barcelona por ter um tão alto grau de estima a Paulinho", afirmou o clube chinês na nota oficial.

Em entrevista também recente ao jornal catalão Mundo Deportivo, o técnico Luiz Felipe Scolari, que dirige o time chinês, reforçou a importância da permanência do volante, que também recuperou com brilho o seu espaço na seleção brasileira depois que Tite assumiu o comando do time nacional no lugar do demitido Dunga.

"Paulinho não sairá do Guangzhou. Ele tem uma cláusula (de rescisão contratual) de 40 milhões de dólares (quase R$ 133 milhões pela cotação atual), para os que não sabem. Agora não está fácil para qualquer equipe chinesa abrir mão de um grande jogador", disse ao diário espanhol.

Paulinho chegou ao time chinês após passagem apagada pelo Tottenham. No Guangzhou, reencontrou o bom futebol, voltou a ser convocado para a seleção e ajudou o clube a conquistar uma Liga dos Campeões da Ásia, duas edições do Campeonato Chinês e uma Copa da China. Homem de confiança de Tite, se tornou um dos principais destaques na arrancada do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, nas quais já marcou quatro gols e colaborou de forma importante para que o time nacional já tenha assegurado classificação para a importante competição na Rússia.

Apesar das especulações de que o Barcelona desejava contratar Paulinho, o clube espanhol ainda não havia manifestado interesse no jogador de forma oficial. Além do brasileiro, o Barça, que acaba de renovar o contrato de Messi até 2021, também estaria atrás da contratação de Verratti, do Paris Saint-Germain, para reforçar seu meio-campo.

Na atual janela de transferências, a equipe catalã anunciou apenas o retorno do meia Gerard Deulofeu, formado nas suas divisões de base e que pertencia ao Everton, da Inglaterra. O Barça exerceu a cláusula de recompra que existia no contrato do jogador de 23 anos, que na temporada passada também atuou por empréstimo pelo Milan, com o qual marcou quatro gols em 17 partidas disputadas no Campeonato Italiano.