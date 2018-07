Guarani abre 2 a 0, mas Criciúma busca empate em SC

O destaque do jogo foi o meia Pirão, ex-Ponte Preta, que marcou os dois gols da equipe catarinense. Fabinho e Jéferson balançaram as redes pelo time visitante, que foi rebaixado da Primeira Divisão no ano passado. O Criciúma voltou à Série B após obter o acesso na Série C.

Aplicados na marcação, os dois times começaram o jogo sem poder ofensivo, com muitas faltas e disputa no meio-campo. Mas, jogando em casa, o Criciúma tinha mais posse de bola e criou a primeira boa chance aos 14 minutos. Schwenck recebeu dentro da área, girou em cima da marcação e bateu de primeira, obrigando Emerson a fazer uma boa defesa. No fim do primeiro tempo, o jovem Roni, do Criciúma, arriscou em duas oportunidades de fora da área e, em ambas, levou muito perigo ao gol de Emerson.

O Criciúma voltou melhor para o segundo tempo, pressionando o visitante. Mas, aos seis minutos, o Guarani aproveitou um vacilo do rival e abriu o placar. Após cobrança de escanteio, a defesa não afastou o perigo e Fabinho bateu de primeira para o fundo das redes, sem chances para Andrey, vendido no lance.

No contra-ataque, o Guarani chegou ao segundo gol aos 26 minutos. Fernandão foi lançado, invadiu a área e acabou derrubado por Marinho Donizeti. O árbitro marcou pênalti. Jéferson Luis bateu com categoria e marcou o segundo.

Mas, três minutos depois, o Criciúma fez o seu gol. Pirão arriscou de fora da área, a bola quicou na frente de Emerson e surpreendeu o goleiro bugrino. Pressionando, o Criciúma fez o gol de empate aos 37. Após cobrança de escanteio, Pirão, livre no segundo pau, só tocou para o gol aberto.

Na próxima rodada, o Guarani recebe o Sport, no Brinco de Ouro da Princesa, no sábado. No mesmo dia, o Criciúma visita o Duque de Caxias, no Engenhão. Ambos os jogos serão disputados às 16h20.

Ficha Técnica:

Criciúma 2 x 2 Guarani

Criciúma - Andrey; Fábio Santana (Nicholas), Toninho, Rogélio e Marinho Donizete; Carlinhos Santos, Pirão, Diogo Oliveira e Roni; Schwenck e Lincom (Pedro Carmona). Técnico: Edson Gaúcho.

Guarani - Emerson; Chiquinho, Neto, Aislan e Carlinhos; Leandro Carvalho, Lucas, Dada (Everton), Jefferson Luis (Rodrigo Paulista); Fabinho e Fernandão (Geilson). Técnico: Vilson Taddei.

Gols - Fabinho, aos 6, Jéferson Luis (pênalti), aos 26, e Pirão, aos 29 e aos 36 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Diogo, Dada, Neto, Carlinhos, Schwenck, Marinho Donizeti, Pedro Carmona e Leandro Carvalho.

Árbitro - Alexandre Kleiniche (RS).

Renda e Público - Não disponíveis.

Local - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).