Guarani aceita proposta e encaminha venda de estádio Brinco de Ouro

Sem ver uma luz no fim do túnel para acabar com sua crise financeira, os associados do Guarani parecem ter encontrado uma saída. As negociações entre Guarani e a empresa do ramo relojoeiro Magnum, interessada em fazer uma parceria com o clube, foi firmada na noite desta quarta-feira.

Após uma assembleia geral de sócios no Salão Social do clube, cerca de 250 sócios aprovaram a proposta da empresa, que agora terá o direito exclusivo para a compra do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Resta a concordância da prefeitura de Campinas para que a venda seja oficialmente firmada.

No total, o valor do empreendimento da Magnum no estádio está estimado em R$ 2,3 bilhões. Deste valor, 14% serão destinados ao Guarani, o que daria um total de R$ 325 milhões.

No início da Assembleia, o presidente do Conselho Fiscal, Palmeron Mendes, que mediou a reunião, apresentou todas as dívidas do clube e indicou que o clube deve atualmente cerca de R$ 225 milhões.

Segundo o dirigente, esta dívida aumenta em média, R$ 2 milhões a cada mês. Com o dinheiro vindo da nova parceira, é possível sanar toda a dívida e sobram cerca de R$ 100 milhões para serem investidos no futebol e para avaliar um projeto de construção ou não de novo estádio.

Além dos R$ 325 milhões que irão diretamente para os cofres do Guarani, a Magnum promete mais R$ 350 mil por mês como investimento no futebol. Este dinheiro será utilizado para pagamento de salários e despesas gerais de jogo e viagens. No aporte inicial para a montagem do time para o Campeonato Paulista da Série A2, o investimento será entre R$ 350 mil e R$ 500 mil mensais.