Guarani acerta com Gléguer para preparador de goleiros

Após 14 anos, Gléguer está de volta ao Brinco de Ouro da Princesa. Nesta quinta, o Guarani anunciou a contração do ex-jogador para assumir a função de treinador de goleiros da equipe na próxima temporada, onde o grande objetivo do time é conquistar o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista e à Série B do Campeonato Brasileiro.

Gléguer tem contrato com a Portuguesa até o final de dezembro e logo após o fim da Série B se apresentará ao Guarani, onde reencontrará o técnico Marcelo Veiga, com quem trabalhou no Bragantino. Na ocasião, foi o auxiliar-técnico. O preparador de goleiros, inclusive, recebeu o aval do treinador para voltar ao clube.

O ex-goleiro de Corinthians, Cruzeiro, Portuguesa, Vila Nova, Náutico, Bragantino, América-MG e Vitória, atuou pelo Guarani entre os anos de 1996 a 2000, quando conquistou o carinho dos torcedores e ganhou status de ídolo. O clube campineiro ainda teve uma segunda passagem em 2001.

Em 2013, Gléguer se aventurou na profissão de treinador e chegou a comandar o União Barbarense e a Santacruzense, mas sem grande sucesso. Neste ano, retornou à Portuguesa para a função de preparador de goleiros e teve o trabalho elogiado pelos dirigentes do clube do Canindé.