Guarani acerta com goleiro Kléver, ex-Atlético-GO e ex-Fluminense

O Guarani tem seu primeiro reforço para a temporada 2019. A diretoria acertou tudo com o goleiro Kléver, que defendeu o Atlético-GO na última Série B do Campeonato Brasileiro e não teve seu contrato renovado.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Kléver nunca teve muitas oportunidades entre os profissionais e está no Atlético-GO desde 2016. Apesar de ter alternado altos e baixos, ele disputou 75 partidas com a camisa rubro-negra.

No Brinco de Ouro, Kléver chega para brigar por uma posição entre os titulares com Agenor, que chegou ao longo da Série B. O remanescente, porém, desperta interesse do Figueirense. Se ele for negociado, a diretoria vai em busca de outro goleiro. Tadeu, que pertence a Ferroviária e defendeu o Oeste na última Série B, e Luiz, ídolo do São Caetano e que está no Criciúma desde 2015, são as opções.

Por outro lado, o Guarani não chegou a um acordo para renovar o contrato do zagueiro Fabrício. Com uma proposta do exterior e do Coritiba, o defensor deve definir seu futuro nos próximos dias. Ele deve ir para o exterior. O lateral Lenon, que estava emprestado ao Vasco, vai mesmo retornar porque tem contrato até o final de maio.