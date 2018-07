Guarani acerta com lateral-esquerdo Diogo para 2013

Aos 20 anos, o jogador irá atuar no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Diogo foi revelado nas categorias de base do Vila Nova-GO, passando por Vasco e Sport até ser contratado pelo ASA para a disputa da Série B deste ano, mas foi dispensado por não estar sendo aproveitado. A contratação foi confirmada pelo presidente Marcelo Mingone.

O nome de Diogo apareceu na tarde desta terça-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Agora, o técnico Vilson Tadei conta com quatro opções para a posição. Bruno Recife é titular absoluto, enquanto Alex Barros e Gabriel são os reservas.

Paralelo ao planejamento para a próxima temporada, o time mira o confronto da próxima sexta-feira, contra o Guaratinguetá, às 21 horas, no Estádio Dario Rodrigues Leite, no Vale do Paraíba, pela 34.ª rodada. Sem vencer há nove jogos, o Guarani é o 15.º colocado, com 38 pontos.

Vilson Tadei não poderá contar apenas com meia Rafael Costa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem deve começar a partida como titular é o experiente meia Fumagalli, que entrou no decorrer da derrota para o Criciúma, por 2 a 1.