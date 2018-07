Guarani acerta com lateral-esquerdo e contratação de Richarlyson fica distante

A diretoria do Guarani confirmou o acerto com o lateral-esquerdo Eron, que nesta sexta-feira rescindiu o seu contrato com o Atlético Mineiro. Além disso, o zagueiro William Rocha, ex-Red Bull Brasil, se apresentou em Campinas (SP) e o meia Richarlyson está praticamente descartado.

Eron foi formado na base do clube mineiro, rompendo um vinculo de 17 anos. Atualmente tem 25 anos depois de passar por muitos clubes, entre eles Atlético Goianiense, Goiás, Bragantino e Ceará.

O clube recebeu mais um reforço nesta sexta-feira. O zagueiro Willian Rocha, que estava no Red Bull Brasil, chegou ao estádio Brinco de Ouro para assinar contrato e já foi integrado ao elenco, que iniciou os trabalhos sob o comando do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, com foco na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.

O acordo com Richarlyson, ex-São Paulo e Atlético Mineiro, ficou mais distante. Houve muito desgaste e uma divisão na diretoria sobre a contratação. Assim, o próprio jogador não se sentiu à vontade para trabalhar no clube de Campinas.